東明３―１愛宕（進藤２、榮東＝東、大橋＝愛）、緑が丘サテライト０―０富良野合同、広陵５―０トラウム２ｎｄ（栗栖、寺崎、岩本、小笠原、若松＝広）、神居２―０トラウム３ｒｄ（小林、小竹結＝神）、中央２―０東光（市村、川田＝中）、上富良野４―２留萌（吉田、山谷、多湖２＝上、尾崎、宇治＝留）、増毛６―１緑が丘サテライト（三鹿由５、松本＝増、小神＝緑）