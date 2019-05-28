▽リーグ戦
富良野３４―１４芦別・羽幌・旭東、旭龍谷３０―０富良野、富良野２４―１４旭工、旭龍谷５２―１２芦別・羽幌・旭東、旭工４２―３１芦別・羽幌・旭東、旭龍谷４８―７旭工
▽順位
①旭龍谷３勝②富良野２勝１敗③旭工１勝２敗④芦別・羽幌・旭東３敗