▽リーグ戦
富良野３４―１４芦別・羽幌・旭東、旭龍谷３０―０富良野、富良野２４―１４旭工、旭龍谷５２―１２芦別・羽幌・旭東、旭工４２―３１芦別・羽幌・旭東、旭龍谷４８―７旭工
▽順位
①旭龍谷３勝②富良野２勝１敗③旭工１勝２敗④芦別・羽幌・旭東３敗
ラグビーフットボール 第４６回北海道高校選抜大会旭川・富良野支部予選会兼第７４回国民体育大会少年の部旭川・富良野支部選抜選手選考試合（１８、１９、２６日・カムイの杜公園多目的運動広場）
2019/05/28
▽リーグ戦
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