…形…

【男女混合】

▽幼児

①塚本彩莉（魁星舘）②佐藤（魁星舘）③大竹（誠和会）

【男子】

◇小学生

▽１年

①追出町健心（常明館）②横沢（松涛館）③鈴木（涛豊館）

▽２年

①北川流輝（常明館）②今村（魁星舘）③藤原（常明館）③大沼（誠和会）

▽３年

①森山愛斗（涛豊館）②後藤（涛豊館）③佐藤（松涛館）③大平（常明館）

▽４年

①大沼勇心（誠和会）②小菅（沖剛柔）③佐藤（武徳士）③四釜（誠和会）

▽５年

①児嶋海（涛豊館）②渡部（誠和会）③上野（誠心館）③大迫（涛豊館）

▽６年

①西村優杜（沖剛柔）②舟木（魁星舘）③清山（旭剛柔）③晨原（武徳士）

◇中学生

①柴森琉成（明仁館）②河合（涛豊館）③馬場（明仁館）③児嶋（涛豊館）

◇高校

①近隼斗（旭永嶺）②工藤（旭明成）③古川（旭東）③早勢（明仁館）

◇一般

①秋葉泰貴（松涛館）②細貝（松涛館）③長井（松涛館）

【女子】

◇小学生

▽１年

①佐藤想亜（常明館）②佐々木（武徳士）

▽２年

①扇谷咲槻（玄制流）②舛田（誠和会）③森下（武徳士）

▽３年

①塚本優槻（魁星舘）②熊原（誠和会）③浜野（誠和会）

▽４年

①藤原樹（常明館）②酒井（常明館）③佐藤（常明館）

▽５年

①渋谷瑚白（涛豊館）②西野（涛豊館）③佐藤（松涛館）

▽６年

①吉村美唯（誠和会）②笠松（魁星舘）③浜野（誠和会）

◇中学生

①尾崎萌花（松涛館）②神谷（涛豊館）③藤原（常明館）③鈴木（常明館）

◇高校

①尾崎涼花（旭南）②増沢（旭明成）③吉田（誠和会）③木村（涛豊館）

◇一般

①沼田理沙（沖剛柔）②秋葉（松涛館）③森田（明仁館）

…組手…

【男女混合】

▽幼児

①塚本彩莉（魁星舘）②佐藤（魁星舘）③大竹（誠和会）

【男子】

◇小学生

▽１年

①追出町健心（常明館）②安斎（魁星館）③鈴木（涛豊館）

▽２年

①今村望蒼（魁星舘）②児嶋（涛豊館）③大沼（誠和会）

▽３年

①森山愛斗（涛豊館）②古屋（誠和会）③菊池（誠和会）③後藤（涛豊館）

▽４年

①渡部伶人（誠和会）②四釜（誠和会）③園田（誠和会）③鈴木（誠和会）

▽５年

①菊池煌介（誠和会）②児嶋（涛豊館）③上野（誠心館）③渡部（誠和会）

▽６年

①成田一聡（誠和会）②松永（誠和会）③晨原（武徳士）③宮腰（武徳士）

◇中学生

①大野翼（涛豊館）②児嶋（涛豊館）③斉藤（涛豊館）③河合（涛豊館）

◇高校

①古川偉琉（旭東）②近（旭永嶺）③工藤（旭明成）③早勢（明仁館）

◇一般

①長井一馬（松涛館）②細貝（松涛館）③秋葉（松涛館）

【女子】

◇小学生

▽１年

①佐藤想亜（常明館）②佐々木（武徳士）

▽２年

①森下楓梨（武徳士）②扇谷（玄制流）③舛田（誠和会）

▽３年

①熊原希（誠和会）②浜野（誠和会）③塚本（魁星舘）

▽４年

①藤原樹（常明館）②佐藤（常明館）③山星（涛豊館）

▽５年

①佐藤瀬里（松涛館）②渋谷（涛豊館）③西野（涛豊館）

▽６年

①吉村美唯（誠和会）②浜野（誠和会）

◇中学生

①工藤美羽（涛豊館）②益塚（常明館）③鈴木（常明館）

◇高校

①戸辺音花（涛豊館）②尾崎（旭南）③阿部（滝川西）③藤井（魁星舘）