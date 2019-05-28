ＳＳＳＣ２―１北門（尾山、大塚＝Ｓ）、パステーク３―２名寄東（一ツ柳尚３、松橋、竹内＝パ）、鷹栖４―１中富良野（楠本３、藤信＝鷹、幸田＝中）、神居東５―３富良野合同（山岸、加藤２、堀、今野＝神、仁科、高田、小川＝富）、啓北６―０旭教大付属（岡田、山下３、松浦、茂木＝啓、宮本＝付）、東川４―０春光台（溝口、行天２、菊地＝東）、永山南３―２北星（沼倉２、土谷＝永、西山、後藤＝北）、緑が丘サード４―０東神楽（打田、松野２、中川＝緑）、啓北３―１留萌（森２、山下＝啓、尾崎＝留）、忠和７―０東陽（國井、山崎４、大高２＝忠）、富良野合同２―０愛宕（仁科、高田＝富）、パステーク５―０春光台（天野、橋口３、田中＝パ）、六合４―０トラウム４ｔｈ（山根２、土門、高橋＝六）