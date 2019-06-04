◇Ａブロック
▽１回戦
永南２―１啓南
▽準決勝
ほくと２―１永南、神楽岡２―０旭川大雪
▽決勝
ほくと２―０神楽岡
◇Ｂブロック
▽準決勝
ビーバル２―０あいべつ、えぞ松２―０うすばきちょう
▽決勝
えぞ松２―０ビーバル
◇Ｃブロック
▽準決勝
北門２―０コスモス、東栄２―１末広
▽決勝
北門２―１東栄
バレーボール 第９回全国ママさん冬季大会北海道予選会旭川予選会（２日・忠和公園体育館）
2019/06/04
◇Ａブロック
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