◇Ａブロック
▽１回戦
永南２―１啓南
▽準決勝
ほくと２―１永南、神楽岡２―０旭川大雪
▽決勝
ほくと２―０神楽岡
　
◇Ｂブロック
▽準決勝
ビーバル２―０あいべつ、えぞ松２―０うすばきちょう
▽決勝
えぞ松２―０ビーバル
　
◇Ｃブロック
▽準決勝
北門２―０コスモス、東栄２―１末広
▽決勝
北門２―１東栄