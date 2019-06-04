イーストリバー６―３マリア、エスポワール１７―７旭川ダンディーズ、ケークラブ１０―１道北勤医協エンゼルス、イーストリバー６―４エスポワール、マリア８―１旭川ダンディーズ、イーストリバー７―０道北勤意医協エンゼルス、ケークラブ８―２旭川ダンディーズ、マリア３―０エスポワール