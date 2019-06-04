▽１回戦
旭川市役所　不戦勝　ニューヤンキース、明治旭川工場８―３旭川赤十字病院、旭川信用金庫１０―０高専坂５９、シャネルズ７―０永球会、旭川クラブ４―３カルド
▽２回戦
旭川市役所１０―３旭川ガス、ダイヤモンドプレイヤーズ６―２ブレイクホーキンス、旭川市消防署野球部３―０明治旭川工場、ＪＡあさひかわ２７―０旭川信用金庫、ツルハ旭川６―４シャネルズ、比布町役場　不戦勝　ジャパッツ、倶会１０―１ドリームナイン旭川、旭川クラブ３―２上川町役場
▽３回戦
旭川市役所５―２ダイヤモンドプレイヤーズ、ＪＡあさひかわ７―０旭川市消防署野球部、ツルハ旭川７―１比布町役場、倶会４―１旭川クラブ
▽準決勝
ＪＡあさひかわ４―１旭川市役所、ツルハ旭川５―２倶会