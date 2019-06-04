▽１回戦

旭川市役所 不戦勝 ニューヤンキース、明治旭川工場８―３旭川赤十字病院、旭川信用金庫１０―０高専坂５９、シャネルズ７―０永球会、旭川クラブ４―３カルド

▽２回戦

旭川市役所１０―３旭川ガス、ダイヤモンドプレイヤーズ６―２ブレイクホーキンス、旭川市消防署野球部３―０明治旭川工場、ＪＡあさひかわ２７―０旭川信用金庫、ツルハ旭川６―４シャネルズ、比布町役場 不戦勝 ジャパッツ、倶会１０―１ドリームナイン旭川、旭川クラブ３―２上川町役場

▽３回戦

旭川市役所５―２ダイヤモンドプレイヤーズ、ＪＡあさひかわ７―０旭川市消防署野球部、ツルハ旭川７―１比布町役場、倶会４―１旭川クラブ

▽準決勝

ＪＡあさひかわ４―１旭川市役所、ツルハ旭川５―２倶会