▽１回戦
永山南２７―２啓北、春光台８―２忠和・北星、旭教大付属５―４愛宕、神楽・神居東６―０中央
▽２回戦
旭川８―４永山、永山南２―０神居、春光台１０―２光陽、広陵７―０六合、東明１２―５明星、旭教大付属３―２緑が丘、東光４―０神楽・神居東、東陽９―０北門
▽３回戦
旭川２１―４永山南、広陵２―０春光台、東明１４―１旭教大付属、東陽６―４東光