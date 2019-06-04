広陵４―１旭教大付属（栗栖４＝広、宮本＝附）、中央１―１明星（高原＝中、加藤＝明）、忠和５―１緑が丘サテライト（大高、山崎２、平間、國井＝忠、木下＝緑）、六合２―０緑が丘サード（金森、土門＝六）、増毛４―１東陽（石田２、佐野、三鹿惇＝増、佐藤北＝東）、留萌５―５北門（伊藤、濱谷２、尾崎２＝留、影近５＝北）、トラウム３ｒｄ２―１美深（石橋、西里＝ト、安東＝美）トラウム２ｎｄ４―３啓北（植田、林、佐藤、木下＝ト、山下、北川、茂木＝啓）、神居東１―１東明（加藤＝神、田中＝東）、中富良野３―１トラウム４ｔｈ（幸田２、川﨑＝中、北原＝ト）