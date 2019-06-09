◆陸上競技（７日・花咲陸上競技場）

【男子】

▽１年１００㍍

①高野歩来人（東神楽）１２秒７３＝大会新②南部廉（愛別）③河原朋夢（南富良野）④西脇優弥（富良野東）⑤藤木璃一（東神楽）⑥山本翼（上富良野）⑦武田虎太郎（富良野樹海）

▽２年１００㍍

①髙士雄惺（上富良野）＝１１秒９９＝大会新②柳瀬拓真（上富良野）１２秒４５＝大会新③井上晴斗（比布）１２秒７４＝大会新④臺丸谷浬（上富良野）⑤岡平直也（富良野東）⑥安藤凜（東神楽）

▽３年１００㍍

①幸田惇矢（中富良野）１１秒９４②小板橋優哉（当麻）③古津康平（上富良野）④中井雄馬（富良野東）⑤山本陽太（富良野東）⑥中村航大（東神楽）⑦楠本直央（鷹栖）⑧安瀬空（富良野東）

▽２００㍍

①髙士雄惺（上富良野）＝２３秒８９②小板橋優哉（当麻）③柳瀬拓真（上富良野）④中井雄馬（富良野東）⑤太田碧海（当麻）⑥太田拳斗（富良野東）⑦安藤凜（東神楽）⑧岡平直也（富良野東）

▽４００㍍

①東蓮翔（富良野東）56秒39②寺田隼人（上川）③竹内要（東神楽）

▽８００㍍

①山本寛大（富良野東）２分１５秒１６②寺田隼人（上川）③鴈田陽斗（東神楽）④村上歩夢（富良野西）⑤山田夢叶（愛別）⑥大西奏空（上川）⑦高木慶大（当麻）⑧鎌田康誠（富良野樹海）

▽１年１５００㍍

①五十嵐硫星（東神楽）５分１３秒５２②坂井聡（東神楽）③藤木璃一（東神楽）④羽野良祐（愛別）⑤若林悠斗（富良野東）⑥鈴木悠斗（当麻）⑦谷蒼大（上富良野）⑧大西奏空（上川）

▽１５００㍍

①大杉亮太朗（上富良野）４分２８秒４８＝大会新②川﨑柊太（中富良野）③佐々木快成（富良野西）④鴈田陽斗（東神楽）⑤青野挑夢（上富良野）⑥廣波琉海（東神楽）⑦杉本駿水（富良野西）⑧山川慶真（上富良野）

▽３０００㍍

①大杉亮太朗（上富良野）９分４８秒５８＝大会新②青野挑夢（上富良野）③佐々木快成（富良野西）④小関太津巳（東神楽）⑤富田紘生（東川）⑥三浦広士（東川）⑦三上竜尚（東川）⑧山川慶真（上富良野）

▽１１０㍍障害

①松本果也（富良野東）２２秒７１

▽４００㍍リレー

①富良野東（東蓮翔、山本寛大、山本雄太、中井陽馬）４６秒９３＝大会新②上富良野（台丸谷浬、高士雄惺、柳瀬拓真、古津康平）４７秒０５＝大会新③東神楽④比布⑤鷹栖⑥東川⑦富良野西

▽走り高跳び

①山本陽太（富良野東）１㍍５５＝大会新②河原朋夢（南富良野）

▽走り幅跳び

①安瀬空（富良野東）５㍍３５②井上晴斗（比布）③中農結人（美瑛）④牧竜斗（比布）⑤奥山琉希（上川）⑥浅野和哉（比布）⑦武部朔也（中富良野）⑧合田健人（比布）

▽砲丸投げ

①近藤翔哉（富良野東）９㍍３０②角田瑛良（上川）③原田啓佑（上富良野）④林雪粋（上富良野）⑤中山恭吾（愛別）⑥山田大和（上富良野）⑦堀江風仁（占冠）⑧木幡悠月（上富良野）

▽４種競技

①藤川峻（富良野西）９６１点

【女子】

▽１年１００㍍

①鈴木彩日香（鷹栖）14秒44②狩野佑季（美瑛）③遠藤愛和（上富良野）④高橋亜実（富良野東）⑤鈴木心琴（東神楽）⑥辻澤花梨（南富良野）⑦磯江栞奈（富良野東）⑧中嶋華乃（富良野西）

▽２年１００㍍

①中田来愛（富良野東）１３秒３５＝大会新②五十嵐月莉（上富良野）１３秒７１＝大会新③石川綴（東神楽）１３秒８２＝大会新④東優和（富良野西）⑤松井愛留（東神楽）⑥大景琴巴（東神楽）⑦掛田真央（上富良野）⑧杉本磨厘（愛別）

▽３年１００㍍

①谷内里菜（当麻）１３秒４１②田村果穂（東神楽）③小田楓夏（富良野東）④三枝結（上富良野）⑤岡澤芽那（上富良野）⑥西永朱里（上富良野）⑦長町柚希（東神楽）⑧上堀晏奈（富良野西）

▽２００㍍

①岡澤芽那（上富良野）２８秒６５＝大会新②西永朱里（上富良野）③三枝結（上富良野）④長町柚希（東神楽）⑤五十嵐月莉（上富良野）⑥田口佳琳（上富良野）⑦掛田真央（上富良野）⑧東優和（富良野西）

▽８００㍍

①小池梓（富良野西）２分２１秒８１＝大会新②今井琴音（富良野西）③能勢茉央（上富良野）④吉村友唯（上富良野）⑤佐藤菜々美（富良野西）⑥藤田心那（鷹栖）⑦澤田莉子（富良野東）⑧小林愛理（東神楽）

▽１５００㍍

①小池梓（富良野西）５分００秒４５＝大会新②益塚稀（東神楽）５分００秒７７＝大会新③今井琴音（富良野西）５分０９秒００＝大会新④吉田さくら（東神楽）５分１２秒１７＝大会新⑤能勢茉央（上富良野）⑥吉村友唯（上富良野）⑦藤田心那（鷹栖）⑧大野静渚（富良野東）

▽１００㍍障害

①田村果穂（東神楽）１６秒７６＝大会新②上堀晏奈（富良野西）③大景琴巴（東神楽）

▽４００㍍リレー

①上富良野（五十嵐月莉、岡澤芽那、西永朱里、三枝結）５３秒４９＝大会新②東神楽（大景琴巴、石川綴、長町柚希、田村果穂）５３秒６８＝大会新③富良野東④富良野西

▽走り高跳び

①近藤亜衣子（富良野東）１㍍４０＝大会新②河原愛紗（南富良野）１㍍３０＝大会タイ③辻澤花梨（南富良野）④石上向日葵（富良野樹海）

▽走り幅跳び

①石川綴（東神楽）４㍍８７＝大会新②吉田美千琉（上川）４㍍６５＝大会新③山川遥（上川）４㍍６０＝大会新④小田楓夏（富良野東）⑤富永あかり（上富良野）⑥松井愛留（東神楽）⑦中村凛（富良野東）⑧磯江栞奈（富良野東）

▽砲丸投げ

①斉藤愛夏（富良野東）１１㍍００②佐藤桜花（上川）③黒田月夢（愛別）④中嶋華乃（富良野西）

▽４種競技

①近藤亜衣子（富良野東）１５７３点＝大会新②斉藤愛夏（富良野東）１５４４点＝大会新③茂利来永（上川）１４０５点＝大会新④尾崎萌花（美瑛） （16面につづく）