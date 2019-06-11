◆陸上競技（４日・花咲陸上競技場）

【男子】

▽１００㍍

①山内翔馬（緑が丘）１１秒８３②丹羽珀人（東鷹栖）③斉藤孝祐（東光）④細川仁揮（永山南）⑤増成勇斗（中央）⑥谷口颯舶（永山）⑦小野田琉輝空（緑が丘）⑧中瀬遥（永山南）

▽２００㍍

①山内翔馬（緑が丘）２４秒46②門脇遥空（東鷹栖）③増成勇斗（中央）④細川仁揮（永山南）⑤櫻井壮二郎（光陽）⑥橋本琉生（東鷹栖）⑦森雄大（広陵）⑧工藤福久（緑が丘）

▽４００㍍

①櫻井壮二郎（光陽）５５秒７３②伊藤椋（緑が丘）③荒川光誠（永山）④保田明汰（永山）⑤近江陽佑（永山南）⑥大沼士優（東光）⑦内藤裕平（神楽）⑧和泉智樹（光陽）

▽８００㍍

①村田晴飛（神居東）２分７秒６１②保田虎汰（永山）③松家幸輝（神居東）④原田優（中央）⑤中港朝飛（東光）⑥藤本爽蒼（神楽）⑦岡本染太郎（六合）

▽１５００㍍

①村田晴飛（神居東）４分３６秒７０②鈴木翔衣跳（神楽）③松川柚輝（啓北）④小野寺哩一（永山）⑤高城裕太（東陽）⑥種市航（永山）⑦堀翔瑛（永山南）⑧小笠原義斗（六合）

▽３０００㍍

①鈴木翔衣跳（神楽）９分５２秒８１②松川柚輝（啓北）③武田和寿（六合）④岩村楓樹（神居東）⑤金津慶斗（東明）⑥藤本爽蒼（神楽）⑦高麗和（愛宕）⑧井上寛太（愛宕）

▽１１０㍍障害

①門木駿（永山）１７秒３０（永山）②小玉風歌（愛宕）③松井陽輝（緑が丘）④楽山裕汰（光陽）⑤藤田開成（緑が丘）⑥宮川理夢（北門）⑦泉谷稜介（永山）⑧湯浅陽介（中央）

▽４００㍍リレー

①緑が丘４６秒９４②永山南③東鷹栖④永山⑤東光⑥光陽⑦中央⑧神楽

▽走り高跳び

①豊﨑丈太郎（永山）１㍍７５②山田祐輝（神楽）②佐々木真秀（北門）④佐藤諒弥（光陽）⑤番海晟（神居東）⑥荒木地裕次朗（緑が丘）

▽走り幅跳び

①中瀬遥（永山南）５㍍９０②栗原草太（神楽）③沼倉健太郎（永山南）④髙橋遥希（光陽）⑤藤田開成（緑が丘）⑥鈴木心翔（中央）⑦飯島琉偉（愛宕）⑧織田龍暉（永山）

▽砲丸投げ（５・０００㌔）

①大田優斗（東鷹栖）１０㍍３８②渡邊紗斗（緑が丘）③小原和也（神楽）④大谷陽（永山）⑤神山裕次郎（六合）⑥佐々木瑠哉（東陽）⑦山田雄太（東陽）⑧山﨑天創（永山）

▽四種競技

①山﨑天創（永山）１４１８点（１１０㍍障害２０秒２３、砲丸投げ８㍍９９、走り高跳び１㍍４０、４００㍍１分０２秒０９）②穴吹頼玖（愛宕）③兼平航汰（緑が丘）④荒谷心高郎（神居東）

▽対抗得点

①緑が丘７９点②永山７９点③神楽５３点④永山南４４点⑤神居東４３点⑥東鷹栖３９点⑦光陽２９点⑧愛宕２３点

【女子】

▽１００㍍

①田中美穂（東鷹栖）１３秒５３②三好真鈴（緑が丘）③山下涼華（緑が丘）④齋藤真咲暉（明星）⑤千葉友菜（六合）⑥菅望莉愛（明星）⑦持丸未歩（永山）⑧鶴間みのり（北星）

▽２００㍍

①中本咲里耶（緑が丘）２７秒６７②三好真鈴（緑が丘）③千葉友菜（六合）④山田みいの（神居東）⑤伊藤涼花（東鷹栖）⑥出町咲帆（明星）⑦川島愛彩（東光）⑧広瀬稀乃（東鷹栖）

▽８００㍍

①小林美夕菜（啓北）２分２７秒１８②増田さくら（神居）③篠島渚紗（神居東）④二色悠楽（神居東）⑤森優月（永山）⑥佐藤優羽（緑が丘）⑦早川琴菜（東明）⑧日野茉桜（光陽）

▽１５００㍍

①鈴木瑠夏（神居東）４分３８秒５＝大会新、道北中学新☆②泉桃果（神居東）③小林美夕菜（啓北）④小林涼（東光）⑤片桐悠花（永山）⑥佐藤綺海（東光）⑦高橋柚季（緑が丘）⑧金津美雪（東明）

▽１００㍍障害

①山崎唯奈（神居東）１６秒５０②山森夕華（永山）③小林真菜（緑が丘）④山本來幸（緑が丘）⑤高橋凛花（永山）⑥大門翔稀（東鷹栖）⑦石原幸（広陵）⑧佐藤詩栞（東鷹栖）

▽４００㍍リレー

①緑が丘５１秒３４②東鷹栖③明星④永山⑤光陽⑥東光⑦忠和⑧六合

▽走り高跳び

①中本咲里耶（緑が丘）１㍍５０②窪田梨乃（東鷹栖）③畠山紅杏（緑が丘）④松井心（永山）⑤谷原唯莱（広陵）⑥和泉蓮那（永山）⑥田中葵（六合）⑧西島実優（神居東）⑧新田紫音（神楽）⑧近江志音（六合）

▽走り幅跳び

①山田みいの（神居東）５㍍０７②蝦名涼花（東鷹栖）③石岡こころ（東鷹栖）④齋藤真咲暉（明星）⑤安藤穏香（光陽）⑥可児心愛（六合）⑦藤井姫菜（永山）⑧大西彩音（東陽）

▽砲丸投げ

①小松愛来（永山）９㍍８６②野村采加（緑が丘）③吉田和華菜（西神楽）④渡辺乃音（東鷹栖）⑤中里菜華（中央）⑥後藤采愛（明星）⑦坂口真香（愛宕）⑧森川真菜（永山）

▽四種競技

①須藤ひなた（東鷹栖）２０１７点（１００㍍障害１６秒９４、走り高跳び１㍍４０、砲丸投げ７㍍４３、２００㍍29秒20）②菊地美羽（緑が丘）③村椿心（神居東）④長谷川朋香（愛宕）⑤山浦菜々（北門）

▽対抗得点

①緑が丘１００点②東鷹栖７０点③神居東６６・３３点④永山４９・５点⑤明星２６点⑥啓北１８点⑦六合１７・８３点⑧東光１３点