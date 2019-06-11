【男子】

▽１００㍍３年

①田代奏太（東光スポーツ少年団）①村上雄琉（神居東陸上少年団）③莅戸（神居東陸上少年団）

▽同４年

①長内勇志郎（旭川ＡＣ）②浪岡（東光スポーツ少年団）③熊谷（東光スポーツ少年団）

▽同５年

①藤矢拓馬（神居東陸上少年団）②毛内（留萌ＡＣ）③八巻（東光スポーツ少年団）

▽同６年

①大仙詩（ぴっぷＳＪ）②浪岡（東光スポーツ少年団）③滝屋（旭川ＡＣ）

▽８００㍍３年

①村上雄琉（神居東陸上少年団）②田代（東光スポーツ少年団）③飯田（東川ＸＣ少年団）

▽同４年

①泉圭輔（神居東陸上少年団）２分３２秒９３＝大会新②浪岡凌玖（東光スポーツ少年団）＝２分３９秒６８＝大会新③増田（神居東陸上少年団）

▽１５００㍍５年

①佐藤慶（東川ＸＣ少年団）②村田（神居東陸上少年団）③佐藤（東光スポーツ少年団）

▽同６年

①吉田礼（東神楽ＸＣ少年団）②浪岡（東光スポーツ少年団）③近藤（東光スポーツ少年団）

▽８０㍍障害５年

①二色礼隆（神居東陸上少年団）

▽同６年

①深作太一（旭川ＡＣ）

▽４００㍍リレー４年

①神居東陸上少年団

▽走り高跳び５年

①松本湊（啓明）

▽走り幅跳び４年

①工藤蒼史（神居東陸上少年団）②兼平（愛宕ＡＣ）③高橋（神居東陸上少年団）

▽同５年

①藤矢拓馬（神居東陸上少年団）②村田（朝日）③花井（羽幌ジュニアＲＣ）

▽同６年

①大仙詩（ぴっぷＳＪ）②谷口（神楽岡）③菅野（旭川ＡＣ）

▽砲丸投げ６年

①天野康晟（留萌ＡＣ）

▽ジャベリックーボール投げ３年

①篠田賢佑（神居東陸上少年団）②莅戸（神居東陸上少年団

▽同５年

①野川咲空（士別南）②二色（神居東陸上少年団）③佐藤（啓明）

▽同６年

①上堀翔也（ふらのジュニア陸上クラブ）②竹田（神居東陸上少年団）③近藤（東光スポーツ少年団）

【女子】

▽１００㍍３年

①大月美優（神居東陸上少年団）②石川（旭川ＴＲＣ）③大河（士別ジュニア陸上少年団）

▽同４年

①菅心海（旭川ＡＣ）②松本（東光スポーツ少年団）③阿部（旭川ＡＣ）

▽同５年

①峯岸美来（神居東陸上少年団）②板谷（神居東陸上少年団）③藤倉（神居東陸上少年団）

▽同６年

①篠永風凜（神居東陸上少年団）②尾崎（旭川ＡＣ）③中西（神居東陸上少年団）

▽８００㍍３年

①石川蛍莉（旭川ＴＲＣ）②和久（士別ジュニア陸上少年団）③立花（なよろＪＡＣ）

▽同４年

①金津美和菜（東光スポーツ少年団）②松本（東光スポーツ少年団）③阿部（旭川ＡＣ）

▽同５年

①高野楓遥（神居東陸上少年団）②浅野（士別ジュニア陸上少年団）③篠田（神居東陸上少年団）

▽同６年

①中野可菜（神居東陸上少年団）②増田（ふらのジュニア陸上クラブ）③早川（東光スポーツ少年団）

▽８０㍍障害５年

①峯岸美来（神居東陸上少年団）１４秒２２＝大会新②村上日咲（神居東陸上少年団）１５秒１３＝大会新③谷（神居東陸上少年団）

▽同６年

①尾崎民和（旭川ＡＣ）

▽４００㍍リレー５年

①神居東陸上少年団（藤倉聖里、峰岸美来、村上日咲、板谷夏生）５８秒６１＝大会新②愛宕ＡＣ

▽同６年

①神居東陸上少年団②ふらのジュニア陸上クラブ

▽走り高跳び５年

①兼平ゆあ（愛宕ＡＣ）②志摩（神居東陸上少年団）

▽走り幅跳び４年

①窪田実桜（愛宕ＡＣ）

▽同５年

①板谷夏生（神居東陸上少年団）②中山（愛宕ＡＣ）③藤倉（神居東陸上少年団）

▽６年

①篠永風凜（神居東陸上少年団）②中西（神居東陸上少年団）③稲木（啓明）

▽砲丸投げ６年

①河内真央（ふらのジュニア陸上クラブ）②武田（神居東陸上少年団）

▽ジャベリックボール投げ３年

①大月美優（神居東陸上少年団）１１㍍１５＝大会新

▽同５年

①高野楓遥（神居東陸上少年団）

▽同６年

①河内真央（ふらのジュニア陸上クラブ）４４㍍１９＝大会新②武田（神居東陸上少年団）

【男女混合】

▽４００㍍リレー６年

①留萌ＡＣ