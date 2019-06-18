▽トルムゴールドクラス

①ゼロスＧ（札幌）②千歳クラブＧ（千歳）

▽同ブロンズＡクラス

①ゼロスＡ（札幌）②ＣＯＯＬ（富良野）③たんぽぽＦ（札幌）③ＣＲＯＷＮＳ（札幌）

▽同ブロンズＢクラス

①ペガサス仁（札幌）

▽同ヤングクラス

①プレシャスＤ（釧路町）②千歳フルフィル（千歳）③ＲＹＵＳＥＩ―Ａ（名寄）③若草倶楽部Ａ（旭川）

▽レディースＡ

①Ｔ―ｋｉｄ’ｓ（札幌）②トラスト（札幌）