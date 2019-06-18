▽トルムゴールドクラス
①ゼロスＧ（札幌）②千歳クラブＧ（千歳）
▽同ブロンズＡクラス
①ゼロスＡ（札幌）②ＣＯＯＬ（富良野）③たんぽぽＦ（札幌）③ＣＲＯＷＮＳ（札幌）
▽同ブロンズＢクラス
①ペガサス仁（札幌）
▽同ヤングクラス
①プレシャスＤ（釧路町）②千歳フルフィル（千歳）③ＲＹＵＳＥＩ―Ａ（名寄）③若草倶楽部Ａ（旭川）
▽レディースＡ
①Ｔ―ｋｉｄ’ｓ（札幌）②トラスト（札幌）