▽Ａ級

ダイヤモンドプレイヤーズ３―２旭川ブルーインパルス、アレックス３―２山商、まるせんゲーリック３―０旭川インディアンス、旭川ホームストーリー６―３旭川ドジャース、旭川コンバット３―１北斗星、旭川ヤンキース５―５ダイヤモンドプレイヤーズ、旭川ブルーインパルス７―１飛行船

▽Ｂ級

タクティクス３―２ＪＡたいせつ、ＰＺ―Ⅱ５―４マジェスタ・ジャパン、アップロード２―１ＪＲ旭川運転所、旭川ＧＴＯ７―１レジェンズ、須田製版旭川支社８―１ジャッグル、ジョーカー６―２ＰＺ―Ⅱ、スコーピオンズ９―８ＪＡたいせつ

▽Ｃ級

スーパーマン１２―５コンバットクラブ、常夏ドナルドチャンプス１０―９ビートルズ、金田自動車 不戦勝 ザナドゥ、ヒート２―２プッシーキャッツ、アンディーズ５―０ゴールデンボールズ、ナチュラルナイン７―３スラッカーズ、ソルジャー９―３グリフォン、スーパーマン 不戦勝 ワイルドボアーズ、ビートルズ 不戦勝 ドリームナイン、ランカー１０―０コンバットクラブ、常夏ドナルドチャンプス１２―４ザナドゥ

▽Ｂブロック代表決定戦

アンディーズ１３―３ソルジャー

▽Ｅブロック代表決定戦

常夏ドナルドチャンプス４―３金田自動車

▽両チーム不戦敗

ジャポン、旭川グリーンホーンズ