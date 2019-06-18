公立はこだて未来大５―３帯広畜産大、釧路公立大１２―１室蘭工大、北見工大８―１帯広畜産大、室蘭工大３―１公立はこだて未来大、釧路公立大３―２北見工大、帯広畜産大５―４室蘭工大、釧路公立大４―０公立はこだて未来大、北見工大８―０室蘭工大、釧路公立大１１―１帯広畜産大、公立はこだて未来大６―１北見工大