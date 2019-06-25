▽小学生低学年
①朝日４年生軍団Ⅱ
▽同高学年
①緑新ロバスト
▽一般男子
①はらだ病院ＭＡＤ ＧＡＹＳ
▽一般女子
①ひっぱりまーす
▽一般混合
①美女と野獣
綱引き 第３２回北海道フェスティバル兼北海道小学生選手権大会（２３日・道北アークス大雪アリーナ）＝１位のみ
2019/06/25
▽小学生低学年
スポーツの記録 最新の記事
- 中体連大会
- 軟式野球 ファイターズベースボールチャンピオンシップＵ―１２上川支部代表決定戦（２２日・旭川ドリームスタジアム）
- 朝野球 おはよう上期大会（１７～２２日・花咲グラウンドほか）
- 軟式野球 日本マスターズ大会旭川支部予選（２２、２３日・東光公園第２球場）
- バレーボール ミカサ杯争奪大会一般９人制（２３日・忠和公園体育館）
- ソフトテニス 第４０回全道招待旭川大会（２３日・花咲コート）
- テニス 第２回ベテラン大会（２２日・花咲コート）
- バスケットボール 第５０回旭川地区社会人夜間大会（１８、２１日・大成市民センター体育館）
- バドミントン 第４５回道北地区レディース大会（２３日・大成市民センター体育館）
- 綱引き 第３２回北海道フェスティバル兼北海道小学生選手権大会（２３日・道北アークス大雪アリーナ）＝１位のみ