▽１回戦
旭川クラブ４―２山商、シャネルズ６―０ＤＮＡドリームナイン旭川、旭川教員野球倶楽部１３―４ニューヤンキースマスターズ
▽準決勝
旭川クラブ２―１ブリーズンカラーントゥ、シャネルズ１０―１旭川教員野球倶楽部
▽決勝
シャネルズ４―３旭川クラブ