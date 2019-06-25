…上川中央地区…

◆バドミントン（２１、２２日・東神楽中体育館）

【男子】

◇団体

①東神楽②鷹栖③東川④美瑛美馬牛

◇個人

▽シングルス

①仲谷（東神楽）②谷川（鷹栖）③澤田（鷹栖）③二ノ倉（美瑛美馬牛）

▽ダブルス

①渡邊・松本（東神楽）②横山・武田（東神楽）③ターナー・成田（東神楽）③井上・小林（東神楽）

【女子】

◇団体

①東神楽②鷹栖③東川

◇個人

▽シングルス

①杉本（鷹栖）②斎藤（鷹栖）③狩野叶（東神楽）③道添（東神楽）

▽ダブルス

①江刺・新関（東神楽）②阿部・今井（鷹栖）③尾上・金子（鷹栖）③宮本・武山（東神楽）

◆軟式野球（２１～２３日・上川栄町球場）



▽１回戦

上川５―４美瑛、鷹栖４―１当麻、東川５―２愛別、東神楽１０―０比布

▽準決勝

上川３―２鷹栖、東神楽４―１東川

▽決勝

東神楽４―１上川

◆ソフトテニス（２１、２２日・比布町農村環境改善センターコート）

【男子】

▽団体

①鷹栖②比布

▽個人

①大平泰生・宮田輝（当麻）②小田雄斗・菅野亮（比布）③安田望・田代輝空（鷹栖）④佐藤大起・川口蒼空（鷹栖）

【女子】

▽団体

①当麻②比布③鷹栖③東神楽

▽個人

①今野愛菜・佐藤みなみ（当麻）②小林那奈・阿部真弥（当麻）③平野心海・西木戸愛梨（比布）④新野ひなた・粥川美咲（当麻）

◆柔道＝上川代表決定戦出場選手

【男子】

▽５０㌔級

大場陸斗（美瑛）

▽６０㌔級

加納拓光（美瑛）、高野歩来人（東神楽）

▽６６㌔級

朝妻寛太（東神楽）

▽８１㌔級

古川鉄馬（上川）

【女子】

▽団体 美瑛

▽４８㌔級

浦望葵（美瑛）

▽７０㌔級

小島深千果（美瑛）

▽７０㌔超級

村北美桜（当麻）

…上川４地区…

◆サッカー（２１～２３日・東川ゆめ公園）



▽１回戦

名寄東３―０東神楽

▽２回戦

富良野東・富良野西４―３中富良野、鷹栖３―１美深、東川２―１名寄東、上富良野３―１当麻

▽準決勝

富良野東・富良野西２―１鷹栖、上富良野１―０東川

▽決勝

上富良野２―１富良野東・富良野西

◆バスケットボール（２１、２２日・美瑛スポーツセンターほか）

【男子】

▽１回戦

名寄東４８―４１鷹栖、当麻４８―４３美瑛、富良野西６２―４５上富良野

▽２回戦

名寄８１―３９名寄東、富良野東５６―４２東神楽、士別・士別南５５―４２当麻、中富良野４８―４２富良野西

▽準決勝

名寄４０―３１富良野東、中富良野４３―３２士別・士別南

▽決勝

中富良野５１―４９名寄

▽３位決定戦

士別・士別南４７―３９富良野東

▽優秀選手賞

棚瀬裕太、北條風弥（中富良野）、村上岳（名寄）、佐藤良偉（士別・士別南）、間山大夢（富良野東）

【女子】

▽１回戦

東川６０―３５美瑛、士別４３―４０和寒・上士別、東神楽５１―３７上富良野、士別南５７―４０富良野西、富良野東９１―２１名寄東、中富良野５４―３２鷹栖

▽２回戦

名寄６９―１５東川、東神楽５６―３４士別、士別南７４―４１富良野東、当麻６９―２９中富良野

▽準決勝

東神楽４６―３６名寄、当麻６８―４４士別南

▽決勝

当麻６６―４０東神楽

▽３位決定戦

名寄５３―３１士別南

▽優秀選手賞

谷内里菜、鍛治朱家（当麻）、平尾風華（東神楽）、山田結愛（名寄）、庄司聖奈（士別南）

◆バレーボール（２１、２２日・鷹栖中体育館）

【女子】

◇決勝トーナメント

▽１回戦

和寒２―０上川、名寄２―０上富良野

▽２回戦

和寒２―１士別・士別南、東川２―１富良野東、富良野西２―０美瑛、名寄東２―０名寄

▽準決勝

東川２―０和寒、名寄東２―０富良野西

▽決勝

名寄東２―１東川

◆剣道（２１日・愛別中体育館）

【男子】

▽団体

①東川②鷹栖③名寄③美瑛

▽個人

①窪田慎二（東川）②伊藤悠陽（東川）③小坂翔太（東川）③斉藤岳（鷹栖）

【女子】

▽団体

①下川②比布③愛別③東川

▽個人

①堺七虹（比布）②江口莉都（下川）③小菅生莉子（比布）③寒河江思子（比布）

◆陸上競技 第６５回全日本中学校通信北海道大会道北会場（２２、２３日・花咲陸上競技場）

【男子】

▽１年１００㍍

①中瀬遥（永山南）②高野（東神楽）③佐々木（春光台）

▽２年１００㍍

①山内翔馬（緑が丘）②高士（上富良野）③丹羽（東鷹栖）

▽３年１００㍍

①酒井輝（士別南）②佐々木（士別）③小川（中川）

▽共通２００㍍

①酒井輝（士別南）②山内（緑が丘）③高士（上富良野）

▽同４００㍍

①谷口諒空（剣淵）②保田（永山）③桜井（光陽）

▽同８００㍍

①村田晴飛（神居東）②山本（富良野東）③保田（永山）

▽１年１５００㍍

①松家壮汰（神居東）②阿部（士別南）③松家悠（神居東）

▽同１５００㍍

①黒川遥斗（士別）②大杉（上富良野）③佐々木（富良野西）

▽同３０００㍍

①本間颯（士別）②青野（上富良野）③岩村（神居東）

▽同１１０㍍障害

①小川琉翔（中川）②門木（永山）③国忠（士別南）

▽同４００㍍リレー

①士別②緑が丘③富良野東

▽同走り高跳び

①豊崎丈太郎（永山）②山本（富良野東）③橋本（幌延）

▽同走り幅跳び

①中瀬遥（永山南）②安瀬（富良野東）③金田（幌延）

▽同砲丸投げ

①渡辺紗斗（緑が丘）②鈴木（士別）③大田（東鷹栖）

▽同四種競技

①渡利幸生（士別）②山崎（永山）③藤川（富良野西）

【女子】

▽１年１００㍍

①瓢子冬羽（明星）②金子（羽幌）③武田（広陵）

▽２年１００㍍

①菅原美優（士別）②中田（富良野東）③山下（緑が丘）

▽３年１００㍍

①中本咲里耶（緑が丘）②田中（東鷹栖）③三好（緑が丘）

▽共通２００㍍

①菅原美優（士別）②佐藤（緑が丘）③菅（明星）

▽同８００㍍

①小池梓（富良野西）２分１９秒５４＝大会新②増田（神居）③小林（啓北）

▽同１５００㍍

①鈴木瑠夏（神居東）４分４３秒９７＝大会新、道北中学新②小林美夕菜（啓北）４分５０秒２２＝大会新③泉（神居東）

▽同１００㍍障害

①山崎唯奈（神居東）②須藤（東鷹栖）③中田（富良野東）

▽同４００㍍リレー

①緑が丘②明星③東神楽

▽同走り高跳び

①中本咲里耶（緑が丘）②窪田（東鷹栖）③松井（永山）

▽同走り幅跳び

①山田みいの（神居東）②石川（東神楽）③須藤（東鷹栖）

▽同砲丸投げ

①斉藤愛夏（富良野東）②小松（永山）③伊井（留萌）

▽同四種競技

①斉藤愛夏（富良野東）②近藤（富良野東）③茂利（上川）