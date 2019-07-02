▽１回戦
豊岡１０―５啓明
▽２回戦
東光４―１豊岡、永山南１１―０緑が丘、東栄１４―１北鎮、比布１０―３春光、新富１４―４鷹栖北野、陵雲１０―３末広、美瑛１４―８当麻、神楽２５―０末広北、春光台１０―１千代田、東神楽１０―０東町、神居１０―４旭稜、永山西９―７大有、忠和１０―０中央、永山中央５―１西御料地、愛別８―７三小、愛宕東３―１鷹栖・近一合同
▽３回戦
東光６―５永山南、比布１４―９東栄、新富３―１陵雲、神楽２５―４美瑛、春光台６―４東神楽、永山西４―２神居、忠和１２―０永山中央、愛宕東９―４愛別
▽準々決勝
比布２―１東光、神楽７―０新富、春光台７―５永山西、忠和８―１愛宕東
軟式野球 全道少年・ホクレン旗・旭川地区保護司会第１支部旗少年大会（６月２９日、３０日・ぴっぷ球場ほか）
2019/07/02
▽１回戦
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