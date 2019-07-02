▽１回戦

豊岡１０―５啓明

▽２回戦

東光４―１豊岡、永山南１１―０緑が丘、東栄１４―１北鎮、比布１０―３春光、新富１４―４鷹栖北野、陵雲１０―３末広、美瑛１４―８当麻、神楽２５―０末広北、春光台１０―１千代田、東神楽１０―０東町、神居１０―４旭稜、永山西９―７大有、忠和１０―０中央、永山中央５―１西御料地、愛別８―７三小、愛宕東３―１鷹栖・近一合同

▽３回戦

東光６―５永山南、比布１４―９東栄、新富３―１陵雲、神楽２５―４美瑛、春光台６―４東神楽、永山西４―２神居、忠和１２―０永山中央、愛宕東９―４愛別

▽準々決勝

比布２―１東光、神楽７―０新富、春光台７―５永山西、忠和８―１愛宕東