◇Ａブロック

▽１回戦

グリンベアボーイズＡ９―０アストロ、北鎮５―０増毛、陵雲３―２トロンコ、東光７―０上富良野、西御料地６―０忠和、グリンベアボーイズＢ２―２（ＰＫ２―１）神楽岡、ネイバーズ８―０永山、コスモスＡ２―０末広北

▽２回戦

グリンベアボーイズＡ６―４北鎮、陵雲４―０東光、西御料地５―０グリーンベアボーイズＢ、ネイバーズ４―０コスモスＡ

▽準決勝

グリンベアボーイズＡ６―１陵雲、ネイバーズ３―２西御料地

▽決勝

グリンベアボーイズＡ３―２ネイバーズ



◇Ｂブロック

▽１回戦

エスピーダ旭川９―０ふらの、ＲＩＶＡＬＥ５―０留萌、ファミナス３―１中富良野、羽幌２―１鷹栖、ルフォール３―１愛宕、リベルタ４―２神居東、コンサドーレ東川１５―０コスモスＢ、向陵４―０スフィーダ

▽２回戦

エスピーダ旭川５―１リヴァーレ、ファミナス２―０羽幌、ルフォール１―１（ＰＫ２―１）リベルタ、コンサドーレ東川４―０向陵

▽準決勝

エスピーダ旭川４―０ファミナス、コンサドーレ東川３―０ルフォール

▽決勝

コンサドーレ東川４―２エスピーダ旭川