◇Ａブロック
▽１回戦
グリンベアボーイズＡ９―０アストロ、北鎮５―０増毛、陵雲３―２トロンコ、東光７―０上富良野、西御料地６―０忠和、グリンベアボーイズＢ２―２（ＰＫ２―１）神楽岡、ネイバーズ８―０永山、コスモスＡ２―０末広北
▽２回戦
グリンベアボーイズＡ６―４北鎮、陵雲４―０東光、西御料地５―０グリーンベアボーイズＢ、ネイバーズ４―０コスモスＡ
▽準決勝
グリンベアボーイズＡ６―１陵雲、ネイバーズ３―２西御料地
▽決勝
グリンベアボーイズＡ３―２ネイバーズ
　
◇Ｂブロック
▽１回戦
エスピーダ旭川９―０ふらの、ＲＩＶＡＬＥ５―０留萌、ファミナス３―１中富良野、羽幌２―１鷹栖、ルフォール３―１愛宕、リベルタ４―２神居東、コンサドーレ東川１５―０コスモスＢ、向陵４―０スフィーダ
▽２回戦
エスピーダ旭川５―１リヴァーレ、ファミナス２―０羽幌、ルフォール１―１（ＰＫ２―１）リベルタ、コンサドーレ東川４―０向陵
▽準決勝
エスピーダ旭川４―０ファミナス、コンサドーレ東川３―０ルフォール
▽決勝
コンサドーレ東川４―２エスピーダ旭川