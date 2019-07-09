【男子】

◇幼児

①吉川琉輝（虚空会館）②二階堂（拳流会館）

◇小学生

▽２年初中級

①小林蒼真（旭峰会）②亀谷（北海道カラテクラブ）③伊藤（武裕館）

▽３年初中級

①森永守（勇拳会）②木村（橋本道場）③大橋（橋本道場）

▽３年中上級

①紺野晏慈（北海道カラテクラブ）②笠井（拳流会館）③清水（武裕館）

▽４年中上級

①白取冬獅（元道会）②上葛（北海道カラテクラブ）③田村（拳気館）

▽５年初中級

①渋谷真虎（虚空会館）②木村（橋本道場）③今坂（拳流会館）

▽５・６年中上級

①藤原佑（元道会）②高柳（拳流会館）③野沢（真空会館）

◇中学生

▽１年中上級

①平沢大地（真正会大沢道場旭川）

▽一般初中級

①小野幸一（拳流会館）②金子（真正会大沢道場旭川）

▽一般上級

①大野和輝（真正会大沢道場旭川）②速水（拳流会館）

▽マスターズ

①枝園定憲（拳流会館）②大田（真正会大沢道場旭川）

【女子】

◇小学生

▽２年初中級

①大川瑠海（橋本道場）②星加（拳流会館）

▽３・４年初中級

①町尾亜依来（旭峰会）②大内（拳流会館）③石神（北武拳）

▽４・５年初中級

①白井亜湖（武裕館）②町尾（旭峰会）③橋詰（虚空会館）

▽５・６年中上級

①上葛華音（北海道カラテクラブ）②高柳（拳流会館）③臼井（武裕館）

▽６年初中級

①伊藤瑠佳（武裕館）②大内（拳流会館）