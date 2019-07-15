▽Ａ級

まるせんゲーリック３―２旭川ドジャース、旭川ブルーインパルス４―０旭川ホームストーリー、旭川コンバット１０―４旭川インディアンス、北斗星７―２旭川ヤンキース、ダイヤモンドプレイヤーズ７―２山商、旭川ホームストーリー１１―３アレックス



▽Ｂ級

旭川ＧＴＯ１３―０レジェンズ、アップロード７―０須田製版旭川支社、スコーピオンズ４―３ジャッグル、ＪＲ旭川運転所１１―６ＰＺ―Ⅱ



▽Ｃ級

あぶさんず１０―０まるせんゲーリックＯＢ会、ゴールデンボールズ10―４グリフォン、旭川ライズ７―６金田自動車、スラッカーズ１２―５ランダム、ヒート１０―０ザナドゥ、ツーフーズ 不戦勝 旭川グリーンホーンズ、ナチュラルナイン１２―１０ビートルズ、コンバットクラブ１１―１０レッドクライス、アンディーズ１３―３旭川トヨペット、ソルジャー５―４ゴールデンボールズ