ヴェルデラッソ旭川１―０カナーレ小樽、旭蹴会１３―０クラブトレヴォ、サンクＦＣくりやま３―２ビッグ１サッカークラブ
サッカー 北海道リーグ道央・道北ブロック（７日・東光公園球技場ほか）
2019/07/15
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