【男子】
▽一般
①粒来怜・天池巧（札幌学院大）②後藤・新山（道科学大高）③河野・榊原（北見連盟・なべ’ｓチルドレン）③斎藤・川尻（札幌学院大）
▽３５歳
①高橋英行・綱渕登（札幌学院クラブ）②沢田・安杖（旭川Ｍ１・１クラブ）③杉尾・薮下（札幌リバティクラブ）③中沢・小泉（函館クラブ・札幌リバティクラブ）
▽５０歳
①梅根裕一・工藤真人（札幌学院クラブ）②安田・佐藤（函館市役所・岩見沢）
▽５５歳
①福地雅明・滝本治男（札幌青陽クラブ・北電クラブ）
▽６０歳
①吉本安男・高橋健一（北見・旭川暁クラブ）②小島・小関（根室・帯広青葉クラブ）
▽６５歳
①桜本守・室田昭盛（江別大麻クラブ・岩見沢市役所クラブ）
▽７０歳
①寺西勉・石橋清夫（旭川ＡＧＣ・旭川大成クラブ）
▽７５歳
①山本甚一・藤原俊一（旭川暁クラブ・札幌もみじ台クラブ）
【女子】
▽一般
①宮田香帆・対馬綾華（北翔大）②岡本・高橋（札幌龍谷高）③下国・黒沢（札幌龍谷高）③松田・大井（札幌龍谷高）
▽３５歳
①佐藤万恵・太田恭永（釧路リバティクラブ・音更連盟）
▽５０歳
①内海なおみ・中山朋絵（室蘭蘭友クラブ・大成クラブ）
▽５５歳
①木浪美智子・宮崎孝子（函館クラブ）②地主・宮川（札幌マインクラブ・岩見沢クラブ）
▽６０歳
①宮岸真弓・伴戸明巳（旭川女子クラブ・札幌白石クラブ）②按田・藤田（札幌共栄クラブ）③小泉・滝本（旭川女子クラブ・苫小牧ファジー）
▽６５歳
①別府晴美・青木道子（白老協会・札幌ＭＡクラブ）②筒井・沼田（札幌ＭＡクラブ・札幌グリーンクラブ）③名和・金森（旭川女子クラブ・旭川迷球会）
▽７０歳
①藤田イツ子・小田絹子（函館白楊・札幌グリーンクラブ）
ソフトテニス 第７１回北海道選手権大会（７日・花咲コート）
2019/07/15
【男子】
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