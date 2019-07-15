◇団体　
▽北部地区選手権大会　　
①旭川Ｆ②旭川Ｅ③美瑛　
▽全弓連会長盾争奪大会　　
①旭川ＥＦ②旭川ＣＤ③北見ＡＢ
　
【男子】　
◇個人　
▽４段以下　　
①佐藤健太郎（網走）②竹内（士別）③高尾（富良野）④石原（北見）⑤湯浦（旭川）　
▽５段以上　　
①細川泰男（北見）②加藤（旭川）③東（美瑛）④菅原（旭川）⑤橋場（北見）
　
【女子】　
◇個人　
▽４段以下　　
①錦川奈緒美（旭川）②堀畑（北見）③三島（旭川）④奈良（旭川）⑤奥原（旭川）　
▽５段以上　　
①西股葉子（旭川）②渡部（旭川）③長谷川（北見）④原（旭川）⑤太田（上富良野）
　　
◇最高的中賞
佐藤健太郎（網走）