◇団体

▽北部地区選手権大会

①旭川Ｆ②旭川Ｅ③美瑛

▽全弓連会長盾争奪大会

①旭川ＥＦ②旭川ＣＤ③北見ＡＢ



【男子】

◇個人

▽４段以下

①佐藤健太郎（網走）②竹内（士別）③高尾（富良野）④石原（北見）⑤湯浦（旭川）

▽５段以上

①細川泰男（北見）②加藤（旭川）③東（美瑛）④菅原（旭川）⑤橋場（北見）



【女子】

◇個人

▽４段以下

①錦川奈緒美（旭川）②堀畑（北見）③三島（旭川）④奈良（旭川）⑤奥原（旭川）

▽５段以上

①西股葉子（旭川）②渡部（旭川）③長谷川（北見）④原（旭川）⑤太田（上富良野）



◇最高的中賞

佐藤健太郎（網走）