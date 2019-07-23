▽Ａ級
まるせんゲーリック７―０旭川コンバット、旭川ドジャース１２―１北斗星、ダイヤモンドプレイヤーズ４―３旭川ホームストーリー、旭川ブルーインパルス５―２アレックス、旭川インディアンス５―３旭川ヤンキース、山商８―１飛行船
　
▽Ｂ級
旭川レインディアーズ８―４ジョーカー、飛行船７―４旭川ブルーインパルス、９２イヤーズ９―２マジェスタ・ジャパン、タクティクス１―１旭川ＧＴＯ、須田製版旭川支社４―１レジェンズ、ＪＡたいせつ４―２ジャッグル
　
▽Ｃ級
スーパーマン８―１ＡＭＵワイズ、ナチュラルナイン４―１常夏ドナルドチャンプス、プッシーキャッツ７―１ジャポン、旭川トヨペット７―２ビートルズ、旭川ライズ　不戦勝　旭川厚生病院、ランカー５―０ランダム、金田自動車４―２ザナドゥ、スラッカーズ１０―３旭川グリーンホーンズ、スーパーマン７―３まるせんゲーリックＯＢ会、ゴールデンボールズ６―４コンバットクラブ、ジャポン５―０あぶさんず、グリフォン６―１レッドクライス