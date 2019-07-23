▽１回戦

神楽７―６緑が丘、鷹栖・近一合同５―３永山南、共栄５―４陵雲、神居・西御料地合同１３―０愛宕東、近文５―１愛別、美瑛９―８末広北・春光合同、新富・豊岡合同１２―１三小、忠和１８―４北鎮・春光台

▽２回戦

神楽９―７鷹栖・近一合同、神居・西御料地合同６―５共栄、近文１２―５美瑛、忠和６―５新富・豊岡合同

▽準決勝

神居・西御料地合同９―３神楽、近文９―８忠和

▽決勝

神居・西御料地合同１８―０近文