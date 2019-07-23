イーストリバー　不戦勝　マリア、エスポワール８―１旭川ダンディーズ、道北勤医協エンゼルス４―３ケークラブ、エスポワール４―２イーストリバー、マリア７―０旭川ダンディーズ、イーストリバー　不戦勝　道北勤医協エンゼルス、ケークラブ３―０旭川ダンディーズ、マリア７―２エスポワール、道北勤医協エンゼルス１０―２旭川ダンディーズ、ケークラブ６―４イーストリバー、道北勤医協エンゼルス　不戦勝　エスポワール、マリア７―６ケークラブ、イーストリバー１１―１旭川ダンディーズ、エスポワール　不戦勝　ケークラブ、マリア１３―１道北勤医協エンゼルス