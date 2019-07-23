▽１回戦
帯広大正スカイファイターズ１５―８根室野球少年団、富良野東ドングリーズ３―０稚内野球スポーツ少年団、遠軽南ジャガー１０―１網走スーパースワローズ、東旭川フェニックス４―１訓子府ＫＬ球友、留萌潮静球友スポーツ少年団６―３紋別オホーツクイーグルス、釧路ゴールデンモンキーズＢＢＣ６―４士別南野球少年団、東川大雪野球少年団８―２中標津ジャガーズ野球少年団
▽２回戦
東聖イーグルス６―５帯広大正スカイファイターズ、富良野東ドングリーズ５―１遠軽南ジャガー、東旭川フェニックス５―３留萌潮静球友スポーツ少年団、東川大雪野球少年団６―５釧路ゴールデンモンキーズＢＢＣ
▽準決勝
東聖イーグルス８―１富良野東ドングリーズ、東川大雪野球少年団１３―０東旭川フェニックス
▽決勝
東川大雪野球少年団２―１東聖イーグルス