▽１回戦
石狩南線ファイターズ２１―１江差フェニックス、うらかわ３―２近文レッドライナーズ、帯広豊成ファイターズ８―４中標津丸山ファイターズ、京極５―２中湧別、猿払アタッカーズ１１―４小平、札幌前田リトル３―１伊達長和ジュニアスワローズ、釧路鳥西メジャーズ６―３共栄ワンダーズ、函館北浜８―０赤平レッドレイズ
▽２回戦
石狩南線ファイターズ９―１うらかわ、帯広豊成ファイターズ５―４京極、札幌前田リトル１０―１猿払アタッカーズ、釧路鳥西メジャーズ４―０函館北浜
▽準決勝
帯広豊成ファイターズ１０―３石狩南線ファイターズ、釧路鳥西メジャーズ９―４札幌前田リトル
▽決勝
帯広豊成ファイターズ２―１釧路鳥西メジャーズ