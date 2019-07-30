▽１回戦

西支部ヤンチャーズ１５―８忠和サンダース、東川大雪野球少年団１４―９北支部チビッコーズ、上川・愛別・当麻合同１８―１０千代田・啓明・緑が丘合同、東ビクトリーズ１８―１２愛宕東スーパースターズ

▽準決勝

東川大雪野球少年団１８―７西支部ヤンチャーズ、東ビクトリーズ２０―１５上川・愛別・当麻合同

▽決勝

東川大雪野球少年団２０―１１東ビクトリーズ