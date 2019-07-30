明星１―１六合（高原＝明、土門＝六）、緑が丘サード２―１東光（渕端、吉川＝緑、竹内＝東）、名寄東１―１美深（竹内＝名、大河原＝美）、北星１―０春光台（福士＝北）、東川５―０神居（高橋２、松山２、溝口＝東）、鷹栖９―０東神楽（楠木３、長谷部３、加藤北、加藤聖、藤川＝鷹）、中央５―１トラウム４ｔｈ（鈴木３、市村、高原＝中、高藤＝ト）、トラウム３ｒｄ２―１パステーク（佐藤久２＝ト、薄＝パ）、ＳＳＳＣ６―２留萌（尾山、千葉、富田、大塚３＝Ｓ、菊池、川崎＝留）、増毛４―０富良野合同（三國、三鹿惇２、松本＝増）、富良野合同３―０緑が丘サテライト（高田、仁科、塩尻＝富）、中富良野７―１東光（幸田６、佐藤＝中、高橋杏＝東）、広陵２―０上富良野（岩本２＝広）、東明１―０東陽（榮東＝明）、永山南４―１神居（沼倉、鹿野、山口２＝永、小竹結＝神）、明星３―０東神楽（能登、鈴木、北村＝明）、東川５―０北星（溝口４、高橋＝東）、緑が丘サード４―１鷹栖（青木２、伊藤２＝緑、楠本＝鷹）、啓北４―２ＳＳＳＣ（北川２、芳野、山下＝啓、工藤、千葉＝Ｓ）、トラウム３ｒｄ３―０名寄東（北原、山下、高藤＝ト）、春光台２―１美深（千葉、岩渕＝春、安東＝美）、旭教大付属２―１北門（道免、宮本＝付、佐藤＝北）、忠和６―１愛宕（山崎５、Ｏ・Ｇ＝忠、山崎＝愛、中央０―０六合、留萌１―１トラウム２ｎｄ（宇治＝留、佐藤久＝ト）、神居東７―０増毛（福田２、加藤３、堀＝神）