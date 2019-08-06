…形…
【男女混合】
◇団体
▽小学生１～３年
①魁星舘②坂下道場③幸武館
▽同４～６年
①魁星舘②ワールドひじり野③ワールド神居
▽中学生
①志聖舘②坂下道場③武禅塾
【男子】
◇幼児・小学生低学年
①今村望蒼（魁星舘）②新川（魁星舘）③安斎（魁星舘）
▽敢闘賞
上森（ワールド）
◇小学生
▽中学年
①松原優（千歳）②伊藤（武禅塾）③本保（ワールド）
▽敢闘賞
谷岡（ワールド）
▽高学年
①笠井晴斗（志聖舘）②佐々木（志武館）③舟木（魁星舘）
▽敢闘賞
渡辺（武禅塾）
◇中学生
①新保貴弘（志聖舘）②佐々木（志武館）③三沢（幸武館）
▽敢闘賞
竹林（志聖舘）
◇高校
①近隼斗（武禅塾）②工藤（志武館）③紺野（志聖舘）
▽敢闘賞
江戸（江戸道場）
◇一般
①秋葉泰貴（養心館）②多田（ワールド）③長井（武禅塾）
◇シニア
①会山皇仁（皇仁館）②本保（ワールド）③江戸（江戸道場）
【女子】
◇小学生
▽低学年
①三沢美孔（幸武館）②清水（ワールド）
▽中学年
①松村羚央（千歳）②塚本（魁星舘）③深瀬（魁星舘）
▽敢闘賞
荒井（坂下道場）
▽高学年
①工藤杏菜（志武館）②三沢（幸武館）③笠松（魁星舘）
▽敢闘賞
夏井（幸武館）
◇中学生
①羽二生沙樹（千歳）②水島凜（幸武館）③水島蘭（幸武館）
▽敢闘賞
秋庭（志聖舘）
▽高校・一般
①紺野佳苗（志聖舘）②増沢（ワールド）③志賀（千歳）
▽シニア
①江戸幸子（江戸道場）
…組手…
【男女混合】
▽幼児
①今村琉楓（魁星舘）②トウグスバタル・ウウシン（幸武館）
【男子】
◇小学生
▽低学年
①早坂颯太（幸武館）②今村（魁星舘）③長内（志武館）③安斎（魁星舘）
▽中学年
①本保貴一（ワールド）②三村（ワールド）③伊藤（武禅塾）③馬渕（坂下道場）
▽高学年
①池端昴（志武館）②長内（志武館）③秦野（志武館）③多田（ワールド）
◇中学生
①三浦礼久（仏心塾）②田中（仏心塾）③三沢（幸武館）
▽高校
①工藤大輝（志武館）②長屋（養心館）③宮里（本山会）③紺野（志聖舘）
▽一般
①松山雄亮（千歳）②秋葉（養心館）③多田（ワールド）
▽シニア
①江戸盛（江戸道場）②会山（皇仁館）③本保（ワールド）
【女子】
◇小学生
▽低学年
①三沢美孔（幸武館）②清水（ワールド）
▽中学年
①松村羚央（千歳）②白木（幸武館）③荒井（坂下道場）
▽高学年
①三浦由愛（仏心塾）②工藤（志武館）③夏井（幸武館）
◇中学生
①田辺風羽鈴（仏心塾）②葛西（札養心）③羽二生（千歳）
▽高校・一般・シニア
①志賀美紀（千歳）②紺野（志聖館）③増沢（ワールド）