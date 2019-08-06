…形…

【男女混合】

◇団体

▽小学生１～３年

①魁星舘②坂下道場③幸武館

▽同４～６年

①魁星舘②ワールドひじり野③ワールド神居

▽中学生

①志聖舘②坂下道場③武禅塾

【男子】

◇幼児・小学生低学年

①今村望蒼（魁星舘）②新川（魁星舘）③安斎（魁星舘）

▽敢闘賞

上森（ワールド）

◇小学生

▽中学年

①松原優（千歳）②伊藤（武禅塾）③本保（ワールド）

▽敢闘賞

谷岡（ワールド）

▽高学年

①笠井晴斗（志聖舘）②佐々木（志武館）③舟木（魁星舘）

▽敢闘賞

渡辺（武禅塾）

◇中学生

①新保貴弘（志聖舘）②佐々木（志武館）③三沢（幸武館）

▽敢闘賞

竹林（志聖舘）

◇高校

①近隼斗（武禅塾）②工藤（志武館）③紺野（志聖舘）

▽敢闘賞

江戸（江戸道場）

◇一般

①秋葉泰貴（養心館）②多田（ワールド）③長井（武禅塾）

◇シニア

①会山皇仁（皇仁館）②本保（ワールド）③江戸（江戸道場）

【女子】

◇小学生

▽低学年

①三沢美孔（幸武館）②清水（ワールド）

▽中学年

①松村羚央（千歳）②塚本（魁星舘）③深瀬（魁星舘）

▽敢闘賞

荒井（坂下道場）

▽高学年

①工藤杏菜（志武館）②三沢（幸武館）③笠松（魁星舘）

▽敢闘賞

夏井（幸武館）

◇中学生

①羽二生沙樹（千歳）②水島凜（幸武館）③水島蘭（幸武館）

▽敢闘賞

秋庭（志聖舘）

▽高校・一般

①紺野佳苗（志聖舘）②増沢（ワールド）③志賀（千歳）

▽シニア

①江戸幸子（江戸道場）

…組手…

【男女混合】

▽幼児

①今村琉楓（魁星舘）②トウグスバタル・ウウシン（幸武館）

【男子】

◇小学生

▽低学年

①早坂颯太（幸武館）②今村（魁星舘）③長内（志武館）③安斎（魁星舘）

▽中学年

①本保貴一（ワールド）②三村（ワールド）③伊藤（武禅塾）③馬渕（坂下道場）

▽高学年

①池端昴（志武館）②長内（志武館）③秦野（志武館）③多田（ワールド）

◇中学生

①三浦礼久（仏心塾）②田中（仏心塾）③三沢（幸武館）

▽高校

①工藤大輝（志武館）②長屋（養心館）③宮里（本山会）③紺野（志聖舘）

▽一般

①松山雄亮（千歳）②秋葉（養心館）③多田（ワールド）

▽シニア

①江戸盛（江戸道場）②会山（皇仁館）③本保（ワールド）

【女子】

◇小学生

▽低学年

①三沢美孔（幸武館）②清水（ワールド）

▽中学年

①松村羚央（千歳）②白木（幸武館）③荒井（坂下道場）

▽高学年

①三浦由愛（仏心塾）②工藤（志武館）③夏井（幸武館）

◇中学生

①田辺風羽鈴（仏心塾）②葛西（札養心）③羽二生（千歳）

▽高校・一般・シニア

①志賀美紀（千歳）②紺野（志聖館）③増沢（ワールド）