【男子】

◇シングルス

▽４年以下

①堀田弥人（東光）②川田（高台）③大原（東聖インパクト）④井上（鷹栖北野）

▽５年

①河野颯汰（高台）②堀（東栄）③阿部（高台）④佐藤（東聖インパクト）

▽６年

①小林陵平（富沢）②水谷（高台）③川上（富良野ジュニア）④坂林（鷹栖北野）◇ダブルス

▽４年以下

①平尾航佑・漆原遼（東栄）②新関・吉田（東光）③坂東・高畠（愛宕東）④相馬瑠・相馬獅（高台）

▽５年

①東海林亮汰・奥村啓太（北光）②吉田・高柳（東光）③鈴木・服部（愛宕東）

▽６年

①谷口康生・山崎翔叶（東光）②高田・豊嶋（富沢）③本瀬・小野（北光）④柳谷・田中（北光）

【女子】

◇シングルス

▽４年以下

①村瀬彩花（陵雲）②水谷（高台）③東谷（忠和）④田川（忠別ジュニア）

▽５年

①田村美月（東光）②原田（東光）③谷口（高台）④阿部（東聖インパクト）

▽６年

①鈴木穂乃花（忠和）②荒川（陵雲）③太田（陵雲）④高桑（陵雲）◇ダブルス

▽４年以下

①豊嶋彩衣心・伊藤澪来（近文第二）②江刺・佐藤（東光）③村上・堀籠（東栄）④谷川・水谷（近文）

▽５年

①柿崎結・徳永結妃（東光）②二階堂・樋口（愛宕東）③岩瀬・神野（高台）④柳川・宮下（北光）

▽６年

①榊田結衣・中浜このは（東光）②高村・杉本（東光）③本田・福田（陵雲）④藤谷・星（陵雲）