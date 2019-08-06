▽１回戦
春光台６―２北門、忠和・北星・光陽・六合合同３―１旭川
▽２回戦
広陵１１―６旭教大付属、神楽７―５永山、春光台８―３啓北、中央１２―０永山南、明星７―０緑が丘、東陽４―３忠和・北星・光陽・六合合同、愛宕４―２東光、東明６―３神居
▽３回戦
神楽８―１広陵、春光台１０―０中央、東陽８―６明星、愛宕６―５東明