▽１回戦
春光台６―２北門、忠和・北星・光陽・六合合同３―１旭川
▽２回戦
広陵１１―６旭教大付属、神楽７―５永山、春光台８―３啓北、中央１２―０永山南、明星７―０緑が丘、東陽４―３忠和・北星・光陽・六合合同、愛宕４―２東光、東明６―３神居
▽３回戦
神楽８―１広陵、春光台１０―０中央、東陽８―６明星、愛宕６―５東明
軟式野球 高木スポーツ旗争奪中学校新人戦大会（３、４日・忠和中グラウンドほか）
2019/08/06
▽１回戦
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