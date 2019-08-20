▽１回戦
永山西１０―０旭稜、近文１０―０愛別、忠和６―５大有、中央８―２鷹栖北野、神居・西御料地合同１２―１啓明・東栄合同、永山南１２―０東町、末広北・春光合同２８―０東五条、三小１２―２東光、緑が丘９―８愛宕東、北鎮・春光台２６―０東旭川、比布１１―２新富・豊岡合同、東聖９―４陵雲、鷹栖・近一合同７―１永山中央、神楽４―１当麻、共栄１３―５美瑛
▽２回戦
永山西７―２末広、忠和１３―３近文、神居・西御料地合同１５―５中央、永山南１０―０末広北・春光合同、緑が丘９―１三小、比布１６―１北鎮・春光台、東聖８―６鷹栖・近一合同、共栄５―４神楽
▽３回戦
永山西６―２忠和、神居・西御料地合同１５―０永山南、比布１６―０緑が丘、東聖８―７共栄
▽準決勝
神居・西御料地合同１０―２永山西、比布５―２東聖
▽決勝
神居・西御料地合同７―４比布
軟式野球 太陽グループ杯争奪第２６回全道少年選抜大会旭川支部予選（１１、１２、１５、１６日・当麻球場ほか）
2019/08/20
▽１回戦
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