▽１回戦

永山西１０―０旭稜、近文１０―０愛別、忠和６―５大有、中央８―２鷹栖北野、神居・西御料地合同１２―１啓明・東栄合同、永山南１２―０東町、末広北・春光合同２８―０東五条、三小１２―２東光、緑が丘９―８愛宕東、北鎮・春光台２６―０東旭川、比布１１―２新富・豊岡合同、東聖９―４陵雲、鷹栖・近一合同７―１永山中央、神楽４―１当麻、共栄１３―５美瑛

▽２回戦

永山西７―２末広、忠和１３―３近文、神居・西御料地合同１５―５中央、永山南１０―０末広北・春光合同、緑が丘９―１三小、比布１６―１北鎮・春光台、東聖８―６鷹栖・近一合同、共栄５―４神楽

▽３回戦

永山西６―２忠和、神居・西御料地合同１５―０永山南、比布１６―０緑が丘、東聖８―７共栄

▽準決勝

神居・西御料地合同１０―２永山西、比布５―２東聖

▽決勝

神居・西御料地合同７―４比布