▽１回戦

旭川教員野球クラブ７―０ドリームナイン旭川

▽２回戦

Ａ・Ｉ・Ｂ９―１旭川教員野球クラブ、ニューヤンキース２―０ブレイクホーキンス、旭川消防署野球部１９―５高専坂５９、比布町役場６―２旭川消防クラブ

▽準決勝

ニューヤンキース１０―３Ａ・Ｉ・Ｂ、旭川消防署野球部 不戦勝 比布町役場

▽決勝

旭川消防署野球部７―４ニューヤンキース