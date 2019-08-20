▽１回戦
旭川教員野球クラブ７―０ドリームナイン旭川
▽２回戦
Ａ・Ｉ・Ｂ９―１旭川教員野球クラブ、ニューヤンキース２―０ブレイクホーキンス、旭川消防署野球部１９―５高専坂５９、比布町役場６―２旭川消防クラブ
▽準決勝
ニューヤンキース１０―３Ａ・Ｉ・Ｂ、旭川消防署野球部　不戦勝　比布町役場
▽決勝
旭川消防署野球部７―４ニューヤンキース