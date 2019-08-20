▽１回戦
近文１１―０末広北、永山西６―５緑が丘、東旭川３―２春光、大有８―３千代田、西御料地１１―１新富、美瑛１３―１０末広、永山南１２―９啓明、神居１４―０北鎮
▽２回戦
近文５―２永山西、東旭川７―４大有、西御料地１１―３美瑛、永山南３―１神居
▽準決勝
近文４―３東旭川、永山南５―４西御料地
▽決勝
永山南６―０近文