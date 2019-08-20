緑が丘サテライト９―１東陽（片岡６、久保、木下、高橋＝緑、今村＝東）、トラウム３ｒｄ３―０春光台（西里、高藤、北原＝ト）、上富良野０―０啓北、富良野合同０―０忠和、トラウム４ｔｈ４―１中富良野（井下、吉田、川畠、石黒＝ト、幸田＝中）、鷹栖１―１中央（長谷部＝鷹、豊嶋＝中）、明星３―１東光（北村３＝明、水口＝東）、トラウム２ｎｄ４―１ＳＳＳＣ（佐藤匠２、藤原、稲田＝ト、柴崎＝Ｓ）、永山南２―１名寄東（鹿野、沼倉＝永、野澤＝名）、北星１―０美深（萬藤＝北）、東明３―０増毛（小野２、森谷＝東）、留萌２―０旭教大付属（濱谷、宇治＝留）、パステーク５―２東川（一ッ柳尚４、橋口＝パ、溝口、行天＝東）、広陵４―１北門（栗栖３、寺崎＝広、影近＝北）、六合３―１緑が丘サード（金森、庄司２＝六、松野＝緑）