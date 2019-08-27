◇決勝トーナメント
▽１回戦
旭川中央ファイターズジュニアＢ１４―７東川大雪、旭稜１２―２愛宕東、西御料地１３―５共栄、神楽１５―０東旭川
▽準決勝
旭稜１３―１旭川中央ファイターズジュニアＢ、西御料地１１―８神楽
▽決勝
旭稜１６―２西御料地
▽３・４位決定戦
旭川中央ファイターズジュニアＢ１２―１０神楽