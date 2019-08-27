▽準決勝
旭龍谷１１４―７羽幌・旭東、旭工２４―１７富良野
▽決勝
旭龍谷５０―０旭工
▽３・４位決定戦
富良野８８―１２羽幌・旭東
ラグビーフットボール 第７２回北海道高校南・北選手権大会旭川支部予選会兼第９９回全国高校大会旭川支部予選会（２１、２２日・東光公園球技場）
2019/08/27
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