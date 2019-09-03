ヴェルデラッソ旭川２４―０クラブトレヴォ、サンクＦＣくりやま６―１カナーレ小樽、旭蹴会６―３ビッグ１サッカークラブ
サッカー 北海道リーグ道央・道北ブロック（８月２５日・奈井江寿公園サッカー場ほか）
2019/09/03
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