◇Ａクラス
▽１回戦
比布６―４陵雲、末広７―０鷹栖・近一合同
▽２回戦
比布７―３旭稜、春光７―３春光台、鷹栖北野１６―８末広北、末広１７―４北鎮
▽準決勝
比布１１―７春光、鷹栖北野１２―８末広
▽決勝
比布１２―１鷹栖北野