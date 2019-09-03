◇Ａクラス

▽１回戦

比布６―４陵雲、末広７―０鷹栖・近一合同

▽２回戦

比布７―３旭稜、春光７―３春光台、鷹栖北野１６―８末広北、末広１７―４北鎮

▽準決勝

比布１１―７春光、鷹栖北野１２―８末広

▽決勝

比布１２―１鷹栖北野