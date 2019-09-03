◇Ｂクラス
▽Ａブロック
忠和１５―０近文、神居・西御料地合同１９―１近文、神居・西御料地合同１０―１忠和
▽Ｂブロック
大有１３―２中央、神楽２８―０中央、神楽１３―３大有
▽決勝トーナメント準決勝
神居・西御料地合同１２―０大有、神楽５―４忠和
▽同決勝
神居・西御料地合同８―０神楽