◇Ｂクラス

▽Ａブロック

忠和１５―０近文、神居・西御料地合同１９―１近文、神居・西御料地合同１０―１忠和

▽Ｂブロック

大有１３―２中央、神楽２８―０中央、神楽１３―３大有

▽決勝トーナメント準決勝

神居・西御料地合同１２―０大有、神楽５―４忠和

▽同決勝

神居・西御料地合同８―０神楽