▽１回戦

神出設計ｅｃｏａハウス７―０網走市役所、苫小牧市役所５―０ＪＡ道東あさひ野球部、ＪＡ道央３―２登別市役所、ＪＡようてい１７―０名寄市役所、ＪＡあさひかわ１１―１ＳフォークＤ２１

▽２回戦

神出設計ｅｃｏａハウス７―０旭川ガス、ＪＡ道央２―１苫小牧市役所、ＪＡようてい１２―５ＳＷＡＴＴ、ＪＡあさひかわ９―２トヨタ自動車北海道

▽準決勝

ＪＡ道央３―１神出設計ｅｃｏａハウス、ＪＡようてい３―２ＪＡあさひかわ

▽決勝

ＪＡようてい９―２ＪＡ道央