▽１回戦
神出設計ｅｃｏａハウス７―０網走市役所、苫小牧市役所５―０ＪＡ道東あさひ野球部、ＪＡ道央３―２登別市役所、ＪＡようてい１７―０名寄市役所、ＪＡあさひかわ１１―１ＳフォークＤ２１
▽２回戦
神出設計ｅｃｏａハウス７―０旭川ガス、ＪＡ道央２―１苫小牧市役所、ＪＡようてい１２―５ＳＷＡＴＴ、ＪＡあさひかわ９―２トヨタ自動車北海道
▽準決勝
ＪＡ道央３―１神出設計ｅｃｏａハウス、ＪＡようてい３―２ＪＡあさひかわ
▽決勝
ＪＡようてい９―２ＪＡ道央