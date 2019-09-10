【男子】
◇高校・一般
▽１００㍍
①武島圭汰（旭大高）②島尻（白樺ＡＣ）③山本（富良野高）
▽２００㍍
①武島圭汰（旭大高）②佐藤（道科学大）③水野（旭大高）
▽４００㍍
①小柳竣（旭大高）②浜岡（道情報大）③大道（旭大高）
▽８００㍍
①鹿野義士（旭西）②栗山（旭実）③谷田（留萌）
▽１５００㍍
①豊福学士（旭西）②塩崎（旭大高）③小林（旭大高）
▽５０００㍍
①小林健人（旭大高）②塩崎（旭大高）③福田（酪農学園大）
▽１１０㍍障害
①上谷優太朗（白樺ＡＣ）②内藤（旭教大）③川島（旭大高）
▽４００㍍障害
①殿山凌平（旭大高）②長谷川（道情報大）③小野（旭大高）
▽４００㍍リレー
①道北ＡＣ②旭教大③旭工
▽１６００㍍リレー
①旭西
▽走り高跳び
①藤丸洸雅（留萌高）②山本（旭工）②伊藤（旭大高）
▽棒高跳び
①田本祥城（十勝陸協）②松尾（白樺ＡＣ）
▽走り幅跳び
①川島康明（旭大高）②高野（旭大高）③玉村（留萌高）
▽三段跳び
①丸嵩弘（旭大高クラブ）②藤丸（留萌高）③高野（旭大高）
▽砲丸投げ（６・０００㌔）
①桑折龍真（富良野緑峰）②中嶋（旭大高）③板垣（旭大高）
▽砲丸投げ（７・２６０㌔）
①大谷真拓（旭医大）
▽円盤投げ（１・７５０㌔）
①桑折龍真（富良野緑峰）②山崎（旭大高）③伊藤（旭農）
▽円盤投げ（２・０００㌔）
①斉藤将（ＡＣＥ室蘭）②大谷（旭医大）
▽ハンマー投げ（６・０００㌔）
①中嶋輝（旭大高）②伊藤（旭農）③信田（旭工）
▽ハンマー投げ（７・２６０㌔）
①開地希望（酪農学園大）
▽やり投げ
①石井敦也（ＡＣＥ室蘭）②中井（白樺ＡＣ）③河原（富良野高）
【女子】
◇高校・一般
▽１００㍍
①村上瑶季（旭大高）②中本（緑が丘中）③木戸（旭大高）
▽２００㍍
①池田朱桜（旭大高）②山崎（旭大高）③垣副（旭大高）
▽４００㍍
①池田朱桜（旭大高）５６秒９９＝大会新②垣副（旭大高）③木戸（旭大高）
▽８００㍍
①阿部充希（旭大高）②吉田（旭大高）③日野（光陽中）
▽１００㍍障害
①阿部玖音（旭永嶺）②板垣（旭永嶺）③大門（東鷹栖中）
▽４００㍍障害
①榊莉音（旭大高）１分０５秒５９＝大会新②小山田（旭大高）③高橋（旭北）
▽４００㍍リレー
①緑が丘中Ａ②旭永嶺③旭実
▽１６００㍍リレー
①旭大高②旭西
▽走り高跳び
①青木栄美花（旭大高クラブ）②中本（緑が丘中）③松井（永山中）
▽棒高跳び
①引地良奈（岩教大）
▽走り幅跳び
①星野美月（旭大高）②黒沼（旭工）③須藤（東鷹栖中）
▽三段跳び
①落合花音（旭大高）
▽砲丸投げ
①加納弥生（旭大高）②野村（緑が丘中）③小松（永山中）
▽円盤投げ
①加納弥生（旭大高）②鉢呂（旭北）③西崎（富良野緑峰）
▽ハンマー投げ
①西崎菜々子（富良野緑峰）②鉢呂（旭北）
▽やり投げ
①村椿京花（旭工）清原（留萌高）