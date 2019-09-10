【男子】

◇高校・一般

▽１００㍍

①武島圭汰（旭大高）②島尻（白樺ＡＣ）③山本（富良野高）

▽２００㍍

①武島圭汰（旭大高）②佐藤（道科学大）③水野（旭大高）

▽４００㍍

①小柳竣（旭大高）②浜岡（道情報大）③大道（旭大高）

▽８００㍍

①鹿野義士（旭西）②栗山（旭実）③谷田（留萌）

▽１５００㍍

①豊福学士（旭西）②塩崎（旭大高）③小林（旭大高）

▽５０００㍍

①小林健人（旭大高）②塩崎（旭大高）③福田（酪農学園大）

▽１１０㍍障害

①上谷優太朗（白樺ＡＣ）②内藤（旭教大）③川島（旭大高）

▽４００㍍障害

①殿山凌平（旭大高）②長谷川（道情報大）③小野（旭大高）

▽４００㍍リレー

①道北ＡＣ②旭教大③旭工

▽１６００㍍リレー

①旭西

▽走り高跳び

①藤丸洸雅（留萌高）②山本（旭工）②伊藤（旭大高）

▽棒高跳び

①田本祥城（十勝陸協）②松尾（白樺ＡＣ）

▽走り幅跳び

①川島康明（旭大高）②高野（旭大高）③玉村（留萌高）

▽三段跳び

①丸嵩弘（旭大高クラブ）②藤丸（留萌高）③高野（旭大高）

▽砲丸投げ（６・０００㌔）

①桑折龍真（富良野緑峰）②中嶋（旭大高）③板垣（旭大高）

▽砲丸投げ（７・２６０㌔）

①大谷真拓（旭医大）

▽円盤投げ（１・７５０㌔）

①桑折龍真（富良野緑峰）②山崎（旭大高）③伊藤（旭農）

▽円盤投げ（２・０００㌔）

①斉藤将（ＡＣＥ室蘭）②大谷（旭医大）

▽ハンマー投げ（６・０００㌔）

①中嶋輝（旭大高）②伊藤（旭農）③信田（旭工）

▽ハンマー投げ（７・２６０㌔）

①開地希望（酪農学園大）

▽やり投げ

①石井敦也（ＡＣＥ室蘭）②中井（白樺ＡＣ）③河原（富良野高）

【女子】

◇高校・一般

▽１００㍍

①村上瑶季（旭大高）②中本（緑が丘中）③木戸（旭大高）

▽２００㍍

①池田朱桜（旭大高）②山崎（旭大高）③垣副（旭大高）

▽４００㍍

①池田朱桜（旭大高）５６秒９９＝大会新②垣副（旭大高）③木戸（旭大高）

▽８００㍍

①阿部充希（旭大高）②吉田（旭大高）③日野（光陽中）

▽１００㍍障害

①阿部玖音（旭永嶺）②板垣（旭永嶺）③大門（東鷹栖中）

▽４００㍍障害

①榊莉音（旭大高）１分０５秒５９＝大会新②小山田（旭大高）③高橋（旭北）

▽４００㍍リレー

①緑が丘中Ａ②旭永嶺③旭実

▽１６００㍍リレー

①旭大高②旭西

▽走り高跳び

①青木栄美花（旭大高クラブ）②中本（緑が丘中）③松井（永山中）

▽棒高跳び

①引地良奈（岩教大）

▽走り幅跳び

①星野美月（旭大高）②黒沼（旭工）③須藤（東鷹栖中）

▽三段跳び

①落合花音（旭大高）

▽砲丸投げ

①加納弥生（旭大高）②野村（緑が丘中）③小松（永山中）

▽円盤投げ

①加納弥生（旭大高）②鉢呂（旭北）③西崎（富良野緑峰）

▽ハンマー投げ

①西崎菜々子（富良野緑峰）②鉢呂（旭北）

▽やり投げ

①村椿京花（旭工）清原（留萌高）