▽第２節
苫小牧駒大３―２旭大、旭大４―２苫小牧駒大、旭大９―０函教大、函館大６―１旭教大、東農大網走３―２苫小牧駒大、旭教大４―２函館大、旭大７―１函教大、東農大網走４―２苫小牧駒大
北海道学生野球１部秋季リーグ（２、３、７、８日・あいべつ球場ほか）
2019/09/10
▽第２節
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