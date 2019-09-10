◇Ｂクラス
▽１回戦
東聖８―４共栄、東川大雪９―０美瑛、啓明・東栄合同７―６東光、三小６―４緑が丘
▽準決勝
東川大雪７―６東聖、啓明・東栄合同６―５三小
▽決勝
啓明・東栄合同６―３（抽選）東川大雪