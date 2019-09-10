◇Ｂクラス

▽１回戦

比布１１―２陵雲、末広１２―３北鎮・春光台、旭稜８―２春光・末広北、鷹栖・近一１６―１鷹栖北野

▽準決勝

比布１０―０末広、鷹栖・近一１１―１旭稜

▽決勝

鷹栖・近一５―３比布