【男子】

◇ダブルス

▽１部

①荒川彰来・木津健斗（旭実）②目黒・佐々木詞（旭実）③太田・菊地（旭実）④岩戸・佐々木優（旭実）⑤秋葉・佐藤（旭実）⑥野口・佐々木（旭龍谷）⑦森内・三浦（旭東）⑧市橋・小向（旭実）

▽２部

①山口和也・牧野賢伸（旭龍谷）②斉藤・岡村（留萌）③寺林・直井（旭東）③平野・青柳（旭東）

◇シングルス

▽１部

①木津健斗（旭実）②目黒（旭実）③荒川（旭実）④太田（旭実）⑤菊地（旭実）⑥岩戸（旭実）⑦佐々木詞（旭実）⑧市橋（旭実）

▽２部

①下岡洋介（旭工）②竹田（旭工）③沢田（旭工）③斉藤（留萌）

▽３部

①押切稜季（旭工）②木村（上川）③高橋（旭南）③土田（旭南）

【女子】

◇ダブルス

▽１部

①水田莉緒・高見優里（旭実）②花井・村瀬（旭実）③志摩・沢沼（旭実）④川等・高橋（旭実）⑤中塩・前田（旭実）⑥小島・渡部（旭龍谷）⑦新関・宮武（旭南）⑧細川・片渕（旭南）

▽２部

①鎌倉菜月・福沢玲那（旭永嶺）②東山・神野（旭北）③川合・佐藤（旭南）③茂木・林（富良野）

◇シングルス

▽１部

①高見優里（旭実）②川等（旭実）③志摩（旭実）④村瀬（旭実）⑤沢沼（旭実）⑥百武（旭実）⑦水田（旭実）⑧高橋（旭実）

▽２部

①山田琴音（旭商）②木村（旭東）③佐藤（富良野）③北岸（旭東）

▽３部

①中山樹李（富良野）②中本（富良野）③小宮（旭永嶺）③高瀬（富良野）